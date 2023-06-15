«Летай» переносит базовые станции: компромисс между высокой ценой за аренду и лояльными тарифами на связь

Фото: предоставлено ПАО «Таттелеком» для realnoevremya.ru

За последний год арендная плата на размещение базовых станций (БС) в Татарстане выросла. Рост серьезный, местами он достигает 50%. Среди причин — спекуляции со стороны арендодателей, которые искусственно завысили стоимость своих услуг. А по времени это совпало с уходом западных вендоров с российского рынка и с резким изменением экономической конъюнктуры. Выросшая финансовая нагрузка заставляет многих операторов поднимать тарифы для населения, чтобы сохранить качество связи и скорость передачи данных в мобильной сети. Соответственно, страдают абоненты.

Чтобы сохранить лояльность абонентов и не заставлять их переплачивать, оператор «Летай» выбрал иную стратегию. Основным способом оптимизации затрат на обслуживание оборудования компании стал перенос базовых станций. И даже несмотря на рост операционных затрат по инициативе арендодателей, оператор поддерживает лояльные тарифы. Компания перемещает базовые станции на альтернативные локации, при этом сохраняется качественный уровень сигнала.

К примеру, в 2022 году БС переместили с пяти площадок, где арендодатель увеличил плату более чем на 10%. Это базовые станции, расположенные в Казани на ул. Короленко, Патриса Лумумбы, Поперечно-Ноксинской и в селе Шемордан (Сабинский район) на ул. Молодежной. За I квартал текущего года компания приняла решение о демонтаже еще трех станций.

— Стратегия нашего предприятия при смене локаций базовых станций — это сначала запуск новой площадки и лишь потом вывод из эфира старой. Такой подход позволяет обеспечивать бесшовный переход одной точки доступа к другой и предоставлять абонентам «Летай» качественную связь даже в период проведения работ на сети. Основной критерий при выборе локации — географическая близость к демонтируемой станции, — объясняет генеральный директор ПАО «Таттелеком» (бренд «Летай») Айрат Нурутдинов. — Благодаря аналитическому подходу в выборе нового места размещения и правильно организованному бизнес-процессу запуск новой станции проходит с минимальной потерей качества услуг.



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