За последний месяц татарстанцы направили в «Народный контроль» более 6 тыс. обращений

За май — июнь татарстанцы направили на портал «Народный контроль» более 6 тысяч обращений. Многие жалобы оказались связаны с благоустройством территорий, а также — традиционно с состоянием дорог.

Помимо того, за последний месяц жители республики жаловались и на расплодившихся паразитов.

Так, жители казанского жилого комплекса «Весна» жалуются на состояние местного парка — к началу лета его все еще не обработали от клещей:

— Ежегодно застройщик проводил обработку от клещей в парке «ЖК Весна». В этом году в связи с передачей парка городу когда планируется обработка? Полно клещей, — автора заявки поддержали еще 128 человек.

Заявку автор опубликовал 15 мая. Спустя почти месяц и несколько переадресаций между различными инстанциями она находится в статусе «запланировано». Управление Роспотребнадзора по Татарстану установило крайний срок решения — устранить проблему планируется до 14 июня.

Фото: скрин realnoevremya.ru сайта uslugi.tatarstan.ru

Еще одних паразитов, крыс, заметили и в другой части Казани, на улице Ершова:

— В помещениях по адресам Н. Ершова, 76/1 и Ершова, 78б расплодились крысы. Вдоль забора ТЦ «Советский» куча нор, куда прячутся грызуны. Требуем срочно принять меры, — на проблему обратили внимание еще 29 человек.

Один из комментаторов написал, что крысы добрались и до ближайшего детского сада. Грызуна заметили прямо в песочнице.

Заявку опубликовали 26 мая. С тех пор на нее никто так и не ответил, обращение пока «в работе».

Фото: скрин realnoevremya.ru сайта uslugi.tatarstan.ru

Подробнее о том, на что еще жаловались жители республики за последний месяц — читайте в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова