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Госдума проработает вопрос о снятии моратория на проверку алкогольного бизнеса

20:42, 13.06.2023
Госдума проработает вопрос о снятии моратория на проверку алкогольного бизнеса
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать вопрос о снятии моратория на проверку алкогольного и табачного бизнеса. Об этом «РИА Новости» сообщил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

— Председатель Государственной думы Вячеслав Викторович Володин поручил проработать с правительством РФ вопрос о снятии моратория на проверку бизнеса, занимающегося реализацией алкогольной и табачной продукции, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По последним данным, суррогатным алкогольным напитком «Мистер Сидр» в России отравился 101 человек, 31 из них скончался. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области.

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Елизавета Пуншева
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