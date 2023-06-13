Госдума проработает вопрос о снятии моратория на проверку алкогольного бизнеса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать вопрос о снятии моратория на проверку алкогольного и табачного бизнеса. Об этом «РИА Новости» сообщил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
— Председатель Государственной думы Вячеслав Викторович Володин поручил проработать с правительством РФ вопрос о снятии моратория на проверку бизнеса, занимающегося реализацией алкогольной и табачной продукции, — отметил он.
По последним данным, суррогатным алкогольным напитком «Мистер Сидр» в России отравился 101 человек, 31 из них скончался. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области.
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