В Казани до конца лета отремонтируют улицы Борисковскую и Ново-Давликеевскую

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

До конца лета в Казани планируется отремонтировать улицы Борисковскую и Ново-Давликеевскую. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что общая протяженность улиц составляет 4,5 километра. Помимо ремонта дорожного полотна здесь обновят тротуары, установят 12 остановочных павильонов и 92 опоры наружного освещения.

— От жителей поселков Мирный и Борисково было много обращений, они просили сделать тротуар для пешеходов и отремонтировать дорогу. Но дело не в том, что мы их не слышали — не было возможности. Благодаря нашим федеральным и республиканским программам дошли и до решения этих проблем в поселках, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Накануне на казанском мосту «Миллениум» стартовали ремонтные работы. Между двумя проезжими частями убрали отбойники, чтобы водители могли съехать на другую часть моста.

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Елизавета Пуншева