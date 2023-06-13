В Татарстане ожидается потепление до +28 градусов
В Татарстане на этой неделе ожидается постепенное потепление. К концу семидневки дневные температуры могут достигнуть +28 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре республики.
В ближайшие дни погода будет формироваться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Небольшие дожди ожидаются лишь в среду, 14 июня, и ночью в четверг, 15 июня, в южных районах Татарстана.
Ночные температуры 14 июня составят от +7 до +12 градусов, в низких местах они опустятся до +2..+7°С. Днем потеплеет до +19...+24°С.
Ночью в четверг и пятницу, 15 и 16 июня, в Татарстане ожидается от +7 до +13 градусов. Днем прогнозируется от +22 до +28°С.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в выходные дни, 17 и 18 июня, установится теплая сухая погода. Днем в субботу ожидается от +23 до +28 градусов, в воскресенье — от +20 до +25°С.
Сегодня, 13 июня, в Татарстане сохранится прохладная сухая погода. Днем ожидается от +17 до +22 градусов.
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