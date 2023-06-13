Сегодня в Казани ожидается до +21 градуса

Во вторник, 13 июня, в Казани ожидается переменная облачность без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +19..+21 градуса. В целом по Татарстану прогнозируется от +17 до +22°С.



Синоптики также прогнозируют в Казани северо-восточный, восточный ветер порывами 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 13 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Татарстане установилась прохладная погода. Ночью температуры опускаются до 0 градусов и ниже.

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Татьяна Демина