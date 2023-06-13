Дорожные работы по программе «Наш двор» в Татарстане выполнены на 41%

Фото: realnoevremya.ru/Александр Артемьев

В Татарстане дорожные работы по республиканской программе «Наш двор» на сегодняшний день выполнены на 41%. В прошлом году на аналогичную дату показатель был меньше.

— Выполнение у нас уже достаточно высокое — 41%. В прошлом году в этот период было 33% выполнение по дорожным работам. Видно, что скорость увеличена, — сообщила куратор программы «Наш двор» Арина Петрова.

По ее словам, более высокий показатель выполнения по сравнению с 2022 годом связан в том числе с ранним наступлением весны. Работы начались практически на месяц раньше, чем весной прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Александр Артемьев (архив)

Работы по программе «Наш двор» должны завершиться ко Дню Республики — 30 августа.

Напомним, в 2023 году в Татарстане благоустроят 967 дворовых территорий. На работы потратят 9 миллиардов рублей. Из этой суммы 7,5 миллиарда вложат в дорожные работы.



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Татьяна Демина