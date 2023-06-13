Сборный стальной резервуар FLAMAX представили на выставке «Уголь России и майнинг — 2023"
С 6 по 9 июня в Новокузнецке прошла специализированная выставка «Уголь России и Майнинг — 2023». В течение четырех дней ведущие представители добывающей, перерабатывающей промышленности и смежных отраслей соревновались за внимание посетителей и представляли свои новейшие разработки.
По информации Оргкомитета, в 2023 году прослеживался интересный тренд на расширение пула экспонентов. Несмотря на то, что многие европейские производители ушли с российского рынка, заявки на участие в выставке «Уголь России и Майнинг» подали более 500 компаний, в том числе как минимум 100 из Китая. Организаторам даже пришлось увеличить площади экспозиции на 20%.
Всего публике были представлены 5 тысяч единиц промышленной техники, оборудования и материалов. 120 участников приехали на выставку впервые, среди них — российская компания FLAMAX.
В центре внимания посетителей стенда компании была широкая линейка импортозамещенных продуктов — сборных стальных резервуаров для хранения промышленных объемов воды различного назначения и насосные станции.
«Выставка показала живой интерес среди участников рынка угольно-добывающей промышленности, — отметила специалист отдела маркетинга FLAMAX Екатерина Бочарова. — Мы впервые презентовались в Новокузнецке. Выставка «Уголь России и Майнинг» для нашей компании — это был интересный опыт по расширению охвата применения нашего продукта и освоения новых рынков сбыта».
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Справка
«Уголь России и Майнинг» — крупнейшая выставка технологий горных разработок, ежегодно проходящая в г. Новокузнецке. За 31 лет работы в ней приняли участие более 7 тысяч предприятий из 30 стран Европы, Северной и Южной Америки, Азии, Африки, Австралии, посетили около 1 млн. специалистов различных сфер экономики и производства. Выставка традиционно проходит при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, НП Горнопромышленники России, Правительства Кузбасса и администрации города Новокузнецка.
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