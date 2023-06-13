Сборный стальной резервуар FLAMAX представили на выставке «Уголь России и майнинг — 2023"

Фото: предоставлено realnoevremya.ru компанией FLAMAX

С 6 по 9 июня в Новокузнецке прошла специализированная выставка «Уголь России и Майнинг — 2023». В течение четырех дней ведущие представители добывающей, перерабатывающей промышленности и смежных отраслей соревновались за внимание посетителей и представляли свои новейшие разработки.

По информации Оргкомитета, в 2023 году прослеживался интересный тренд на расширение пула экспонентов. Несмотря на то, что многие европейские производители ушли с российского рынка, заявки на участие в выставке «Уголь России и Майнинг» подали более 500 компаний, в том числе как минимум 100 из Китая. Организаторам даже пришлось увеличить площади экспозиции на 20%.

Всего публике были представлены 5 тысяч единиц промышленной техники, оборудования и материалов. 120 участников приехали на выставку впервые, среди них — российская компания FLAMAX.

В центре внимания посетителей стенда компании была широкая линейка импортозамещенных продуктов — сборных стальных резервуаров для хранения промышленных объемов воды различного назначения и насосные станции.

«Выставка показала живой интерес среди участников рынка угольно-добывающей промышленности, — отметила специалист отдела маркетинга FLAMAX Екатерина Бочарова. — Мы впервые презентовались в Новокузнецке. Выставка «Уголь России и Майнинг» для нашей компании — это был интересный опыт по расширению охвата применения нашего продукта и освоения новых рынков сбыта».



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