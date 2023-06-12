В Госдуме предложили ввести карту для бесплатных туристических поездок по России
Заместитель председателя Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов призвал ввести по аналогии с Пушкинской картой карту «Прекрасная Россия». Она позволит молодежи бесплатно совершать туристические поездки по России.
— У каждого молодого гражданина России, независимо от уровня достатка, должна быть возможность путешествовать по стране, чтобы узнать и полюбить ее, — цитирует его ТАСС.
По задумке депутата, воспользоваться такой возможностью смогут только молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет. Они смогут оплачивать экскурсии, круизы и туры, билеты класса «эконом» на поезд, автобус или самолет, услуги кемпингов, турбаз, гостиниц и хостелов из числа партнеров программы.
Соответствующая инициатива уже направлена в Минэкономразвития России.
— Предполагаю, что оптимальный ежегодный лимит средств на карте — около 30 тысяч рублей. Важно, чтобы в отличие от Пушкинской карты, неиспользованные в течение года средства не «сгорали» и их можно было потратить в следующем году, — добавил собеседник.
Напомним, Татарстан занял второе место в топ-3 регионов по количеству покупок по «Пушкинским картам». Лидер рейтинга — Башкортостан, а на третьем месте Челябинская область.
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