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Жилье на вторичном рынке Татарстана в начале 2023 года подорожало на 3,4%

14:00, 12.06.2023
Жилье на вторичном рынке Татарстана в начале 2023 года подорожало на 3,4%
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В январе-марте 2023 года цены на вторичном рынке жилья в Татарстане по сравнению с IV кварталом прошлого года выросли на 3,4%. Такие данные опубликовал Татарстанстат.

Один квадратных метр низкого качества на на вторичном рынке в республике в начале года обходился в среднем в 113 037 рублей, среднего качества — в 128 173 рубля. «Квадрат» в квартире «улучшенной планировки» стоил 163 078 рублей, а в элитной — 218 681 рубль.

Средняя цена 1 кв. метра жилья на вторичном рынке Татарстана по итогам первого квартала 2023 года оказалась самой высокой среди 14 регионов Приволжского федерального округа. Она в два раза выше, чем, например, в соседней Марий Эл.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Реальное время» публикует средние цены на «квадрат» жилья на вторичном рынке в других регионах ПФО на основе данных Татарстанстата:

  • Нижегородская область — 107 186 рублей;
  • Башкирия — 88 644 рубля;
  • Чувашия — 88 033 рубля;
  • Пермский край — 87 239 рублей;
  • Самарская область — 82 204 рубля;
  • Удмуртия — 77 262 рубля;
  • Ульяновская область — 73 094 рубля;
  • Кировская область — 69 165 рублей;
  • Мордовия — 68 519 рублей;
  • Саратовская область — 68 158 рублей;
  • Марий Эл — 63 914 рублей;
  • Оренбургская область — 62 616 рублей;
  • Пензенская область — 56 314 рублей;

Напомним, на первичном рынке жилья в Татарстане цены, по данным официальной статистики, в первом квартале 2023 года снизились. По сравнению с предыдущим трехмесячным периодом они упали на 0,6%, до 127 095 рублей.

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Татьяна Демина
НедвижимостьЭкономика Татарстан

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