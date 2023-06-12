Жилье на вторичном рынке Татарстана в начале 2023 года подорожало на 3,4%
В январе-марте 2023 года цены на вторичном рынке жилья в Татарстане по сравнению с IV кварталом прошлого года выросли на 3,4%. Такие данные опубликовал Татарстанстат.
Один квадратных метр низкого качества на на вторичном рынке в республике в начале года обходился в среднем в 113 037 рублей, среднего качества — в 128 173 рубля. «Квадрат» в квартире «улучшенной планировки» стоил 163 078 рублей, а в элитной — 218 681 рубль.
Средняя цена 1 кв. метра жилья на вторичном рынке Татарстана по итогам первого квартала 2023 года оказалась самой высокой среди 14 регионов Приволжского федерального округа. Она в два раза выше, чем, например, в соседней Марий Эл.
«Реальное время» публикует средние цены на «квадрат» жилья на вторичном рынке в других регионах ПФО на основе данных Татарстанстата:
- Нижегородская область — 107 186 рублей;
- Башкирия — 88 644 рубля;
- Чувашия — 88 033 рубля;
- Пермский край — 87 239 рублей;
- Самарская область — 82 204 рубля;
- Удмуртия — 77 262 рубля;
- Ульяновская область — 73 094 рубля;
- Кировская область — 69 165 рублей;
- Мордовия — 68 519 рублей;
- Саратовская область — 68 158 рублей;
- Марий Эл — 63 914 рублей;
- Оренбургская область — 62 616 рублей;
- Пензенская область — 56 314 рублей;
Напомним, на первичном рынке жилья в Татарстане цены, по данным официальной статистики, в первом квартале 2023 года снизились. По сравнению с предыдущим трехмесячным периодом они упали на 0,6%, до 127 095 рублей.
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