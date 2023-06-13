Пассажирооборот общественного транспорта в Татарстане вырос на 7%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане пассажирооборот автотранспорта общего пользования в январе — апреле 2023 года составил 438,5 млн пассажир-километров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 7%.

Наибольший за первые четыре месяца года пассажирооборот общественного транспорта пришелся на апрель — 121,1 млн пассажиро-километров. По сравнению с аналогичным месяцем 2022 года показатель увеличился на 10,2%, подсчитали в Татарстанстате.

За март пассажирооборот автотранспорта общего пользования в республике оценивается в 120,1 млн пассажиро-километров, что на 4,5% больше, чем за первый месяц весны прошлого года. В феврале показатель составил 101,3 млн пассажиро-километров — на 6,8% больше, чем в аналогичном месяце 2022-го.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, по итогам первого месяца 2023 года пассажирооборот общественного транспорта в Татарстане составил почти 96 млн пассажиро-километров. Это наименьший за первые четыре месяца года показатель. По сравнению с январем прошлого года показатель увеличился на 6,6%.



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Татьяна Демина