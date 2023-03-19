В начале года в Татарстане вырос пассажирооборот общественного транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В январе 2023 года пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования в Татарстане составил 95,8 миллиона пассажирских километров. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года он вырос на 6,5%.

В прошлом году январский пассажирооборот общественного транспорта в Татарстане оказался наименьшим за 12 месяцев. Он составил 90 млн пассажирских километров, что на 5,6% меньше, чем в январе 2021-го.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в общей сложности по итогам 2022 года пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования в республике оценивается почти 1,4 млрд пассажирских километров. Это на 2,6% больше, чем за 2021 год, следует из данных Росстата.



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Татьяна Демина