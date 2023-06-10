В Зеленодольске в ходе подготовки к Сабантую прошла акция «День мороженого»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru администрацией Зеленодольского района

В Зеленодольске в ходе подготовки к проведению национального праздника Сабантуй состоялась традиционная акция «День мороженого». Об этом сообщает пресс-служба администрации Зеленодольского района.

Уточняется, что основной праздник пройдет уже завтра на центральном Майдане парка «Березовая роща». В программе примут участие творческие коллективы из города и районов.

Так, сегодня состоялась генеральная репетиция, в ходе которой детям раздали 500 порций мороженого. Данная акция проходит каждый год во Всемирный день мороженого.

Напомним, в начале мая в ауле Малый Барханчак Ипатовского района Ставропольского края прошел IV Южный Сабантуй, на который съехались гости из шести регионов России. Организатором праздника выступил Зеленодольский район.



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Максим Кокунин