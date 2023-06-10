Российские войска уничтожили в районе Артемовска до 230 украинских военных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Подразделениями российских войск в районе Артемовска за сутки уничтожено до 230 украинских военных. Об этом сообщает Минобороны страны.

По данным военного ведомства, в районе города Артемовск активными действиями «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены пять атак ВСУ в направлении населенных пунктов Клещеевка, Дубово-Василиевка, Ягодное и Андреевка.

— В ходе боев на данном направлении уничтожено до 230 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30, — рассказали в министерстве.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим в течение трех последних суток предпринял попытки давно обещанного им наступления на разных участках фронта. По его словам, 4 июня ВСУ силами двух бригад пытались наступать на пяти направлениях, но не добились успеха и потеряли порядка 300 военных, 16 танков, 26 бронемашин, 14 автомобилей.



За три дня боевых действий на всех направлениях потери ВСУ составили до 3 715 военнослужащих, 52 танка, 207 бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета.

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Максим Кокунин