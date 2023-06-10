В Херсонской области гражданам начали делать прививки от инфекционных заболеваний

В Херсонской области гражданам, которые находились на затопленных территориях начали делать прививки от инфекционных заболеваний. Об этом в эфире телеканала «Россия24» сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

— Дезинфекция ведется как силами МЧС, так и военных. Военные оказывают полную помощь, без их [участия] это было бы дольше. Работа предстоит огромная, и самое опасное, что ниже по течению Днепра находятся заповедники — там огромное количество животных и птиц, птицы поедают мертвую рыбу и могут разносить инфекции... Сейчас уже нужны прививки от гепатита и других возможных инфекционных заболеваний, которые могут появиться. Прививки уже тоже начались, — сообщил Сальдо.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня утром Сальдо сообщил, что более 6 тысяч жителей региона, в том числе 235 детей, были эвакуированы из затопленных населенных пунктов.

— На утро 10 июня с затопленных территорий Новокаховского городского, Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано более 6 тысяч человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин, — говорил он.

По его словам, более 1,7 тысячи эвакуированных находятся в пунктах временного размещения, а еще 32 человека доставлены в больницу. Согласно данным властей, в ликвидации последствий ЧС принимают участие 795 человек, привлечено 344 единицы техники. Однако, как отметил Сальдо, проведению работ мешают обстрелы со стороны ВСУ.

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Максим Кокунин