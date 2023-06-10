В Киеве заявили, что Украина получит алгоритм вступления в НАТО

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе страна получит алгоритм вступления в Североатлантический альянс. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на встрече зафиксируют порядок, чтобы у стран блока не осталось «больших проблем с принятием решения по Украине». Отметим, что очередной саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11—12 июля.

Напомним, в начале этого месяца эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила, что пока на Украине продолжается конфликт, ее не могут принять в НАТО.

— Говоря о Вильнюсе [саммите НАТО], мы, безусловно, поддерживаем путь Украины в НАТО. Все понимают, что это не может случиться, пока идет война. Однако нам нужны более четкие формулировки, чем те, что были предложены в Бухаресте, — сказала она.

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Максим Кокунин