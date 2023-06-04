Премьер Эстонии: Украину не примут в НАТО, пока продолжается конфликт

Пока на Украине продолжается конфликт, ее не могут принять в НАТО, заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас.



— Говоря о Вильнюсе(саммите НАТО в... — прим. ред.), мы, безусловно, поддерживаем путь Украины в НАТО. Все понимают, что это не может случиться, пока идет война. Однако нам нужны более четкие формулировки, чем те, что были предложены в Бухаресте, — приводит ее слова «РИА Новости».

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления с заявлением по поводу атак беспилотников в Москве заявил, что территорией, которая называется Украиной, все последние годы руководили люди, связанные с Западом. Они встали на путь борьбы с Россией и создания на этой территории анти-России. Он считает, что НАТО обманула Россию, обещая не расширяться на восток.

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Маргарита Головатенко