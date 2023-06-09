Ушел из жизни заслуженный врач Татарстана Александр Семенов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Альметьевске на 74 году ушел из жизни известный хирург, ветеран здравоохранения, заслуженный врач Татарстана Александр Семенов. Об сообщает Альметьевская межрайонная многопрофильная больница.



Александр Семенов посвятил медицине 40 лет жизни, из которых 25 лет отдал работе в хирургическом отделении Медсанчасти ОАО «Татнефть» и Альметьевска. Он внес значительный вклад в развитие оказания хирургической помощи населению города и района.

— Это был добросовестный, требовательный, ответственный, строгий и, в тоже время, добрый, отзывчивый и скромный человек, чуткий к больным и по-настоящему преданный своему делу врач. Безотказно, в любое время суток готов был прийти и оказать помощь в лечении любой хирургической патологии взрослому населению, — отметили в больнице.

Александр Семенов родился 6 ноября 1949 года в селе Великие Луки Псковской области. В 1977 году окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело».

Сразу по окончании вуза он поступил в интернатуру по хирургии в Альметьевскую ЦРБ, был интерном в Республиканский онкодиспансере. В 1978-1982 годах работал на должности врача-онколога ЦРБ, в 1982-1991 годах — врачом-хирургом стационара АЦРБ.

В 1991 году по приглашению главного врача А.Г. Нугайбекова он перешел из Альметьевской ЦРБ в Медсанчасть ОАО «Татнефть» и Альметьевска и был назначен заведующим хирургическим отделением. Там же с 2005 до 2016 года работал хирургом в хирургическом отделении.

В Медсанчасти Александр Александрович вывел оказание специализированной хирургической помощи на более высокий уровень, развив реконструктивно-восстановительное направление в гастроэнтерологии и онкологии. Он совместно со своими коллегами-хирургами первым внедрил в Альметьевске и на юго-востоке Татарстана малоинвазивные эндоскопические операции.

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Маргарита Головатенко