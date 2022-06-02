В Казани реорганизуют спортивную школу олимпийского резерва ФСО «Трудовые резервы»

Фото: Роман Хасаев (архив)

В Казани реорганизуют спортшколу олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Трудовые резервы». Постановление исполкома города опубликовано в сборнике документов мэрии.

К ней присоединят спортшколу олимпийского резерва Вахитовского района Казани и спортивно-оздоровительный комплекс «Трудовые резервы». Юридическим адресом определили ул. Николая Ершова, 7.

Теперь в спортивной школе олимпийского резерва ФСО «Трудовые резервы» обозначены структурные подразделения — спортшкола Вахитовского района города и СШОР «Грация».

Кроме того власти Казани постановили обеспечить создание в спортшколе олимпийского резерва ФСО «Трудовые резервы» обособленное структурное подразделения ‒ спортивно-оздоровительный лагерь «Молодая Гвардия». Его адрес — Горьковское Шоссе, 154а.

В апреле этого года вышло постановление исполкома в Казани, в котором говорилось о переименовании школы олимпийского резерва по художественной гимнастике «Грация». Ей присваивалось название «Спортивная школа олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Трудовые резервы».

В феврале власти Казани отменили реорганизацию спортивно-оздоровительного комплекса «Трудовые резервы». До этого планировалось объединение спортивной школы по художественной гимнастике «Грация» и «Трудовых резервов», что привело бы к утрате учреждением статуса школы олимпийского резерва. Однако идею такой оптимизации не поддержали ни татарстанцы, ни правительство и президент республики.



Татьяна Демина