Прокуратура требует от Пестречинского района Татарстана построить дорогу к участкам для многодетных семей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Прокуратура Пестречинского района Татарстана через суд требует от местных властей построить дорогу к земельным участкам для многодетных семей в Кощаковском сельском поселении. Иск находится на рассмотрении, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Проложить дорогу к участкам для многодетных семей власти обязаны по законодательству. Однако она на сегодняшний день отсутствует.

Прокуратура выносила в адрес руководителя исполкома Пестречинского района Татарстана представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, но требования не выполнили. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд.

По последним данным, в Татарстане бесплатными земельными участками обеспечены 63,7% многодетных семей из общего числа вставших на соответствующий учет. В Казани этот показатель равен 38,8%.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина