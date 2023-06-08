Официальная статистика: в Татарстане в начале июня подешевели яйца, мука, помидоры и бананы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане в начале лета подешевели некоторые продукты питания. Снизились средние цены на свежие помидоры и огурцы, сосиски и сардельки, бананы, куриные яйца и пшеничную муку.

Заметнее всего с 29 мая по 5 июня в республике подешевели свежие помидоры. Средняя цена упала на 6,8%, до 131,63 рубля.

На другие продукты питания динамика снижения стоимости за неделю сложилась следующим образом:

бананы — на 5%, до 114,95 руб./кг;

свежие огурцы — на 4,75%, до 100,04 руб./кг;

куриные яйца — на 2,24%, до 66,17 рубля за упаковку из 10 штук;

пшеничная мука — на 1,27%, до 40,25 руб./кг;

сосиски, сардельки — на 1,07%, до 379,85 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Подешевели в республике также питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности, гречка, вермишель, яблоки, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания. Минимально снизились средние цены на печенье, говядину и свинину (кроме бескостного мяса), шлифованный рис, пшено, мороженую неразделанную рыбу, сливочное и подсолнечное масло, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, подсчитали в Татарстанстате.

Также в начале июня в Татарстане подешевел репчатый лук. Средняя цена одного килограмма опустилась на 2,72%, до 65,5 рубля.



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Татьяна Демина