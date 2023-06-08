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В Татарстане избрали 11 новых мировых судей

11:19, 08.06.2023
В Татарстане избрали 11 новых мировых судей
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Госсовет Татарстана на заседании в четверг избрал 11 новых мировых судей, кандидатов представил исполняющий обязанности председателя Верховного суда республики Эдуард Каминский.

Мировыми судьями сроком на три года избраны:

  • Рустам Салахутдинов (на судебный участок №5 по Альметьевскому району Татарстана);
  • Айгуль Маннанова (на судебный участок №7 по Зеленодольскому району);
  • Миляуша Биктимирова (на судебный участок №4 по Кировскому району Казани);
  • Мария Абызова (на судебный участок №2 по Мензелинскому району);
  • Эдуард Миндубаев (на судебный участок №1 по Советскому району Казани);
  • Аяз Гиздатуллин (на судебный участок №2 по Тукаевскому району);
  • Александр Тякмаев (на судебный участок №2 по Чистопольскому району).

Мировыми судьями без ограничения срока полномочий назначены:

  • Елена Ефремова (на судебный участок №2 по Бугульминскому району);
  • Асия Батршина (на судебный участок №2 по Елабужскому району);
  • Роберт Заляев (на судебный участок №10 по Нижнекамскому району);
  • Роза Шумунова (на судебный участок №6 по Советскому району Казани).

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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