В Татарстане избрали 11 новых мировых судей
Госсовет Татарстана на заседании в четверг избрал 11 новых мировых судей, кандидатов представил исполняющий обязанности председателя Верховного суда республики Эдуард Каминский.
Мировыми судьями сроком на три года избраны:
- Рустам Салахутдинов (на судебный участок №5 по Альметьевскому району Татарстана);
- Айгуль Маннанова (на судебный участок №7 по Зеленодольскому району);
- Миляуша Биктимирова (на судебный участок №4 по Кировскому району Казани);
- Мария Абызова (на судебный участок №2 по Мензелинскому району);
- Эдуард Миндубаев (на судебный участок №1 по Советскому району Казани);
- Аяз Гиздатуллин (на судебный участок №2 по Тукаевскому району);
- Александр Тякмаев (на судебный участок №2 по Чистопольскому району).
Мировыми судьями без ограничения срока полномочий назначены:
- Елена Ефремова (на судебный участок №2 по Бугульминскому району);
- Асия Батршина (на судебный участок №2 по Елабужскому району);
- Роберт Заляев (на судебный участок №10 по Нижнекамскому району);
- Роза Шумунова (на судебный участок №6 по Советскому району Казани).
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Маргарита ГоловатенкоОбществоВласть Татарстан
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