К автоперевозкам предложили допускать иностранцев с российскими правами

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

К автоперевозкам предложили допускать только водителей-иностранцев с российским водительским удостоверением, соответствующий законопроект направили в правительство депутаты фракции ЛДПР.



Поправки предложили внести в закон «О безопасности дорожного движения». Сейчас жителям государств, где русский язык — официальный, позволено осуществлять перевозки в России на основании национальных водительских удостоверений.

Однако, как обращают внимание депутаты, знание русского языка у иностранцев не гарантирует подтверждения знаний ПДД, как и не подтверждает наличия реального опыта управления транспортными средством. Особенно это важно, когда иностранцы осуществляют перевозку пассажиров автобусов, такси.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В документе отмечается, что в течение нескольких лет растет число аварий, произошедших из-за водителей-иностранцев. По данным МВД, в 2022 году зафиксировано 43 тысячи ДТП по вине водителей-иностранцев. Чаще всего виновники — граждане Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Армении и Азербайджана.

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Маргарита Головатенко