Алексей Созинов: «Трое из четверых будущих врачей уже знают, где будут работать после вуза»

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Трое из четверых студентов КГМУ учатся по целевому набору, а это значит, что они знают, где будут работать после получения диплома. В прошлом году на программы бакалавриата и специалитета было 500 бюджетных мест, в этом году — 501, об этом нашей редакции рассказал ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов.



Так, отвечая на вопрос, растет ли целевой набор в вуз, Созинов отметил, что пока университет не получил задания на 2023 год, однако ректор уверен, что целевой набор будет не меньше, чем в минувшие годы:

— В 2022 этот уровень в целом по вузу был 65—70%. По специальности «Лечебное дело» — 75%, а по специальности «Педиатрия» — 73—74%. То есть практически трое из четверых будущих врачей уже знают, где будут работать после вуза, — подчеркнул Созинов.

Ректор КГМУ убежден, что целевой набор — «единственный инструмент, который может хоть как-то повлиять на управляемое трудоустройство выпускников после вуза или ординатуры». По словам Созинова, дефицит медицинских кадров в России, конечно, есть, и этого нельзя отрицать:

— Но я всегда говорю о том, что в здравоохранении нужно говорить не о децифитах, а о диспропорциях: между городом и селом, между различными специальностями, между регионами, между врачами и средним медперсоналом, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам Созинова, в то же время нельзя не учитывать и политическое решение, в частности, прямое указание президента России о том, что должен быть очень высокий уровень целевого набора в медицинские вузы.

Говоря о том, ущемляет ли возможности целевой набор тех абитуриентов, которые не имеют такого направления, ректор напомнил, что особенность вуза заключается в том, что университет подведомственен не Министерству науки и высшего образования, а Министерству здравоохранения:



- И одной из наших уставных задач является обеспечение отрасли кадрами. Ведь этот мальчик из Казани, поступивший вне целевого набора, никогда потом не поедет работать в условную Актанышскую ЦРБ по доброй воле!



— Но целевой набор — наша основная дорога подготовки специалистов. Я уже говорил, что доводка до конкретной специальности проходит через формат ординатуры. Так вот, ординатуру в 2023 году мы реализуем по 49 специальностям. По 38 из них — стопроцентный целевой набор, другого просто нет! Наша задача — чтобы каждый ординатор, поступая учиться, знал, где он будет работать, на какой должности, — подчеркнул Созинов.



Об этом и о многих других вопросах мы поговорили с ректором Казанского государственного медицинского университета Алексеем Созиновым. Полный текст интервью читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова