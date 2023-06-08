Казанский доброволец: «Мы станем первыми, кто отправит на СВО автомобиль, облитый жидкой броней»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Айратом Сабировым

Доброволец Айрат Сабиров, участник боев за Мариуполь и Попасную, о котором писало «Реальное время», восстанавливается после тяжелого ранения и готовит в Казани большую «посылку» для своих боевых товарищей, в доставке которой он собирается и сам принять участие.

Сабиров уже ездил на передовую с посылкой, в которой было то, что «нужно для нейтрализации противника — тепловизоры, коллиматорные прицелы, приборы ночного видения».

Скоро он вновь отправится в зону СВО с очередной партией самого необходимого. И в этот раз, кроме приборов, он повезет туда «броневик». Сабиров рассказал, что для «основы» был взят пикап «Форд рейнджер», которому усилили ходовую часть и амортизаторы, благодаря чему машина может взять сразу полторы тонны груза.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Сабировым

Также его укомплектовали его дополнительными дисками и резиной, «начинили техникой» — к машине прилагаются адаптированный к ней дрон, антидроновое ружье и тепловизор, который позволяет ездить в темноте, не включая фар.

— Получился такой «шахид-мобиль»... Хотя нет, назовем его по-нашему — тачанка! — объясняет Сабиров.

Тачанка времен Гражданской войны была, в общем-то, совсем незащищенным от пуль и снарядов транспортом — со всех сторон открытая, деревянная. Современная тачанка в казанском исполнении — очень даже защищенное средство передвижения, поскольку ее решено облить жидкой броней.

Первоначально делать броневик из пикапа хотели с помощью б/у брони от инкассаторских автомобилей, но отыскать ее сейчас оказалось слишком сложной задачей.

— А мы из-за того, что не смогли найти такую броню, станем первыми, кто отправит на СВО автомобиль, облитый жидкой броней — специальным гелем, который твердеет мгновенно при ударе. Такая броня защищает от осколков ручной гранаты, от других подобного рода воздействий, — рассказал Сабиров.

Подробнее о том, какую технику казанцы — участники СВО «доводят» и отправляют за свой счет на передовую, как сегодня можно и нужно сплотить наше общество и какие доводы помогут привлечь население районов, где сегодня идут бои, на сторону России — читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова