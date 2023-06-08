«Известия»: РЭО хочет запретить россиянам выбрасывать одежду в мусорные баки

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Российский экологический оператор (РЭО) обсуждает с Минприроды РФ и бизнесом инициативу о поэтапном отказе от выброса старой одежды в контейнеры для твердых коммунальных отходов, сообщают «Известия» со ссылкой на РЭО. Сейчас вещи и обувь попадают на полигоны, их невозможно вычленить из общего потока мусора и переработать.

Вместо этого оператор считает нужным установить специальные боксы и фандоматы в рознице.

Предполагается, что такие контейнеры появятся в магазинах, которые продают одежду и обувь, устанавливать их будут некоммерческие организации. Отмечается, что людям, сдающим вещи, будут полагаться бонусы, например скидки в магазинах.

— Во всем мире так называемая индустрия fast fashion наносит окружающей среде серьезный урон. Зарубежные ученые провели исследование: сейчас производят вдвое больше одежды, чем в 2020 году, — около 62 млн тонн текстиля, а к 2030-му этот показатель подскочит до 102 млн тонн. Причем 95% из того, что попадает в мусорку, сложно или дорого утилизировать, — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, в России ежегодно образуются около 2 млн тонн текстильных отходов, из которых 10% подлежат обязательной переработке.

В РЭО отметили, что на первом этапе речь идет о поощрениях для граждан, далее власти будут обсуждать и другие подходы к контролю исполнения запрета.

Фото: realnoevremya.ru

Указывается, что экологический оператор уже сформировал дорожную карту, создающую дополнительное регулирование по переработке текстильных отходов. Всего в ней 34 меры, одна из которых запрещает выкидывать одежду на помойку. Документ уже обсуждают с бизнесом и Минприроды.

В Минприроды сообщили, что ведомство, «конечно же, поддерживает размещение специальных контейнеров».

Однако там добавили, что какое-либо ограничение для людей можно вводить только при условии их беспрепятственного доступа к инфраструктуре по сбору и переработке текстильных изделий.

С июня в России планировали ввести новые требования по обязательной маркировке товаров легкой промышленности — от деловых и спортивных костюмов до трикотажных и вязаных изделий, шейных платков и галстуков. Всего в перечне 13 групп товаров. Однако сроки инициативы федерального Минпромторга сдвинули на полгода.



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Илина Хакимова