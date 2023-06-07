Росстат отметил рост годовой инфляции в России почти до 2,7%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В России годовая инфляция выросла почти до 2,7% по состоянию на 5 июня с 2,4% на 29 мая, согласно данным Росстата по итогам мая и пяти первых дней июня.



Инфляция с 30 мая по 5 июня достигла показателя в 0,21% после 0,08% с 23 по 29 мая. Недельная инфляция стала максимальной с начала февраля — тогда с 31 января по 6 февраля цены росли на 0,26% в связи со скачком цен на плодоовощную продукцию на 5,1%.

Ускорение недельной инфляции в начале июня объясняют повышением цен на лекарства, отечественные легковые автомобили, отдых в санаториях и авиабилеты.

Цены на плодоовощную продукцию с 30 мая по 5 июня снизились на 1,6%. С начала месяца цены к 5 июня поднялись на 0,15%, с начала года повышение цен к этой дате составило 2,48%. В июне 2022 года была зафиксирована дефляция на 0,35%, поэтому ускорение годовой инфляции в июне было ожидаемым.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Россия стала единственной в Европе страной с продуктовой дефляцией в апреле. Цены снизились на 0,22% в годовом выражении. Среди европейских государств наименьшая среди весны инфляция наблюдалась в Швейцарии, где цены на продовольствие выросли на 5,4% в сравнении с прошлогодними показателями. Темпы инфляции ниже 10% наблюдались еще в Белоруссии (6,1%), на Кипре (6,7%) и в Албании (9,6%).

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Маргарита Головатенко