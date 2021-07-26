В Госдуме предложили запретить продавать животных в зоомагазинах и на птичьих рынках

Фото: Максим Платонов (архив)

В Государственной Думе предложили запретить продажу животных через зоомагазины и птичьи рынки, где они содержатся «в безобразных условиях». Соответствующий законопроект в нижнюю палату российского парламента внес глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Депутат предлагает закрепить в законе об ответственном обращении с животными, что места для их продажи должны соответствовать требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, пишет ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что на сегодняшний день в России не прописаны требования к таким пунктам. Из-за этого в зоомагазинах и на рынках продаваемые животные содержатся «в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода, лишенные нормального питания, возможности выгула и общения, с нарушениями санитарных норм».

Фото: Максим Платонов (архив)

В мае адвокат Виталий Ревзин рассказал о виде мошенничества при покупке домашних животных на популярных сайтах объявлений. Его схема рассчитана на тех, кто откажется от последующего разбирательства.







Татьяна Демина