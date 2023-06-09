Татарстанский подрядчик требует от властей Крыма расчета за стройку детсада

Казанская компания «АСК «ТатСтройПроект» требует от властей Крыма рассчитаться за работу на стройке детсада в одном из поселков Черноморского района. Еще в 2016 году с татарстанским подрядчиком заключили контракт на возведение здания дошкольного учреждения, но затем заказчик в одностороннем порядке расторг сделку. Сослался на ненадлежащее исполнение договора строителями из Казани и потребовал вернуть аванс. Застройщик подал встречное заявление, но проиграл, сейчас его жалобу рассматривает Двадцать первый арбитражный апелляционный суд, который находится в Севастополе. Детали — в материале «Реального времени».

Ответный иск на немотивированный разрыв контракта

Стороны заключили контракт на 167 млн рублей по строительству детского сада на 200 мест в поселке Новосельское Черноморского района республики еще в декабре 2016 года. Однако в дальнейшем ГКУ «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» обратилось с иском к татарстанскому подрядчику о взыскании свыше 66 млн рублей. Уточняется, что почти 50 млн из этой суммы — задолженность фирмы, еще 16 млн — проценты, начисленные с 2018 по 2022 год. Основанием, по словам истца, послужило то, что фирма не представила документов, подтверждающих использование аванса по целевому назначению, а также не вернула его после того, как власти расторгли договор.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

АСК «ТатСтройПроект» направила в Арбитражный суд Крыма встречный иск, требуя от заказчика выплатить около 51 млн рублей убытков, причиненных немотивированным отказом от исполнения контракта. Так, 35 млн из этой суммы — реальный ущерб, оцененный фирмой, а еще 15,8 млн — упущенная выгода.

Около 50 млн рублей неосновательного обогащения

Суд объединил оба заявления в одно производство, в котором первоначальный истец был заменен на своего правопреемника — Минстрой Крыма. В ходе этих разбирательств арбитраж два раза проводил строительную и финансовую судебные экспертизы. В ходе них было выявлено, что подрядчик действительно не предоставлял отчетов по своим затратам, в том числе и авансу. При этом расторжение контракта является вполне законным, поскольку данный пункт был прописан в договоре. Что касается убытков компании (стоимость приобретенных материалов, содержание персонала, налоги, обеспечение объекта временными зданиями и другое), суд посчитал их неоправданными. Данные затраты входили в стоимость работ и относились к накладным расходам, отмечается в материалах дела.

Таким образом, в январе этого года суд частично удовлетворил требования властей Крыма и взыскал с «АСК «ТатСтройПроект» более 63,6 млн рублей. Встречный иск казанской фирмы был отклонен, и сейчас ее жалобу на это решение рассматривает Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в Севастополе.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Еще один детсад казанцев в Крыму

Данное разбирательство не стало первым в работе татарстанского подрядчика. Так, например, в прошлом году «Реальное время» писало о том, что с ним уже судились власти крымского города Феодосия. МКУ «Управление капитального строительства администрации подавало иск к «АСК «ТатСтройПроект», требуя скорректировать проектно-сметную документацию в рамках контракта на реконструкцию детского сада. Также власти требовали от проектировщиков из Татарстана предоставить положительное заключение госэкспертизы в отношении откорректированной ПСД и указали на взыскание с ответчика цены контракта в размере 5,1 млн рублей в случае неисполнения судебного акта.

Как следует из материалов дела, 5 августа 2016 года между сторонами был заключен контракт на выполнение проектных и изыскательских работ в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» по объекту: «Реконструкция здания, расположенного по адресу г. Феодосия, п. Приморский, ул. Гагарина, 11а». Речь о старом детском саде №21, цена контракта — 5,1 млн рублей.



Речь о старом детском саде №21. Фото: скриншот realnoevremya.ru с карты yandex.ru/maps

В процессе использования проектно-сметной документации, разработанной ООО «АСК «ТатСтройПроект», были обнаружены недостатки. Было установлено, что существующий конструктив здания построен с учетом безопасности при сейсмологической интенсивности в 6 баллов, хотя площадка застройки находится на территории с сейсмичностью 8 баллов.



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Максим Кокунин