На строительство дороги в Лаишевском районе Татарстана потратят 773,7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На строительство пятикилометровой дороги в Лаишевском районе Татарстана выделят 773,7 млн рублей. Заказчиком работ выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Площадь жилой застройки, к которой построят дорогу, составит 179 га. Она будет примыкать к дороге Усады — Столбище.

Подрядчик должен управиться до 30 ноября 2024 года. У дороги должна быть гарантия сроком на 8 лет.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Отметим, в Татарстане на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году выделили 11,2 млрд рублей. Из них 6,5 млрд предоставили из республиканского бюджета, еще 4,7 — из федерального.



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Айрат Назипов