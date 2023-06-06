Поисковики Татарстана в ходе весенних экспедиций нашли останки 190 солдат Великой Отечественной войны — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В этом году из Татарстана на поиск пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны уехали 30 поисковых отрядов — 296 человек из 11 районов республики, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Результат весенних поисковых экспедиций: поисковики нашли и похоронили останки 190 человек. Обнаружили ценнейшие находки: медальоны 22 солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Восемь из них уже удалось прочитать.

Наряду с татарстанскими поисковиками активно работают отряды из Ленинградской, Смоленской, Курской, Нижегородской областей.

— Они были все пропавшими без вести. Мы взяли у всех ДНК на экспертизу, сейчас будет исследовательская большая работа по идентификации этих бойцов <…> экспертизы сейчас не всегда получаются, потому что в связи с санкциями и химия перестала поступать <…> мы столкнулись с такой вот проблемой, — рассказывает председатель Совета региональной общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» Татарстана Александр Коноплев. Поисковик с 37-летним стажем за время своей работы нашел останки более 1 тысячи солдат.



Помочь идентифицировать медальоны могут новейшие технологии — именно о них и будут говорить на Всероссийской конференции по совершенствованию работы по увековечению памяти о погибших при защите Отечества «Имена из солдатских медальонов» в Казани. Столица Татарстана на 4 дня станет местом встречи поисковых отрядов России.

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Маргарита Головатенко