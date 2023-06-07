Большинство татарстанцев не готовы долго искать работу

Большинство татарстанцев (36%) не готовы тратить на поиск работы более двух месяцев. Такой же ответ в целом по России дали 26% респондентов, согласно данным экспертов «Яков и Партнеры» и hh.ru.



Каждый пятый житель Татарстана (20%) считает оптимальным срок поиска не более месяца (такой же ответ дали 16% россиян). Часть татарстанцев готова ждать от 2 до 3 месяцев — так ответили 16% респондентов, от 3 до 6 месяцев — 11%, более полугода — 5%.

Быстрее всего найти работу с оптимальными условиями — меньше, чем за месяц — стараются соискатели от 18 до 24 лет, дольше всех — более полугода — готовы ждать хорошего предложения кандидаты старше 55 лет.

Чаще всего более нетерпеливы и готовы посвятить поискам меньше месяца сотрудники сфер розничной торговли (32% ответов), транспорта и логистики (30% ответов), сферы туризма и гостеприимства (29% ответов) и рабочий персонал (27% ответов). Более полугода идеальный оффер согласны ждать представители высшего и среднего менеджмента (18%), сферы производства и обслуживания (17%), юристы (16%), специалисты по закупкам и сотрудники сферы безопасности (по 15% ответов).

Самозанятыми при этом готовы стать только 44% татарстанцев, чаще всего это сотрудники сфер искусства и развлечений, маркетинга, рекламы и PR, IT-специалисты и сотрудники сферы туризма и гостеприимства. Реже остальных быть самозанятыми хотят специалисты по безопасности, медики и фармацевты, а также рабочий персонал.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За этот май по всей России было открыто более 2,6 тысячи вакансий, доступных для соискателей с 14 лет — это в 4,5 раза больше, чем в мае 2022 года.



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Маргарита Головатенко