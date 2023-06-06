В Казани оштрафовали водителя, перевозившего пассажира на крыше авто

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани оштрафовали водителя автомобиля, перевозившего пассажира на крыше — нарушителя нашли по видеоролику в соцсетях.



Водитель Lada Largus провез пассажира на крыше машины пассажира на территории Речного порта. Сотрудники Госавтоинспекции установили государственный регистрационный знак автомобиля, а в дальнейшем и нарушителей. Они признали вину в нарушении ПДД.

5 июня на водителя составили административные материалы по ч. 2 ст. 12.23 и по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля — штраф в размере 1 тыс. рублей и за опасное вождение — штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей).

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В отношении пассажира составили административный материал по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение пассажиром транспортного средства ПДД РФ — влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей).

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко