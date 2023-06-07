В столице Татарстана проведут капремонт стоматологической поликлиники КГМУ

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Как выяснило «Реальное время», в Казани проведут капремонт стоматологической поликлиники ФГБУ ВО КГМУ Минздрава России по улице Бутлерова, 16б. Стоимость контракта оценивается в 1,2 млн рублей, которые будут выделены в рамках государственной субсидии.

Согласно проектной документации, выполнить работы планируется до 20 сентября текущего года. Подрядчику предстоит разобрать старые деревянные полы, а также облицовку потолков и стен. Вместе с установкой новых элементов покрытия, он также должен будет заменить двери и окна.

Кроме того, ожидается, что в медицинском учреждении будет произведено полное обновление инженерных систем — исполнитель установит новый водопровод, проведет канализационные трубы и сети электроснабжения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в мае сообщалось, что в Татарстане проведут капитальный ремонт шести медицинских объектов на общую сумму в 508,9 млн рублей. При этом самым дорогостоящим объектом, чья стоимость превышает сотни миллионов рублей, стал второй лечебный корпус Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы — 335 млн рублей.

В здании проведут новые системы вентиляции, отопления и канализации, а также установят лифты, камеры видеонаблюдения и сигнализацию. Кроме того, подрядчику предстоит самостоятельно приобрести всю необходимую мебель и оборудование.

Также в перечень объектов вошли:

поликлиника Мамадышской ЦРБ — 16,1 млн рублей;

хирургическое отделение Мамадышской ЦРБ — 45,8 млн рублей;

Центр психолого-педагогической помощи в Зеленодольске — 10 млн рублей;

здания стационарных отделений № 1, 2, 3 Казанского клинического наркологического диспансера — 92,7 млн рублей;

Буинское медицинское училище — 9,1 млн рублей.

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Максим Кокунин