Сегодня в Казани дождь и до +22 градусов
В среду, 7 июня, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.
Днем в Казани ожидается от +20 до +22 градусов. В целом по Татарстану температура воздуха составит +19..+24 °С.
Синоптики также прогнозируют в Казани северо-западный ветер порывами 5—10 м/с. Местами они могут усиливаться до 13 м/с.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на этой неделе сохранится прохладная погода. Временами возможны дожди, грозы и сильный ветер.
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