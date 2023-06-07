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Сегодня в Казани дождь и до +22 градусов

06:30, 07.06.2023
Сегодня в Казани дождь и до +22 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В среду, 7 июня, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +20 до +22 градусов. В целом по Татарстану температура воздуха составит +19..+24 °С.

Синоптики также прогнозируют в Казани северо-западный ветер порывами 5—10 м/с. Местами они могут усиливаться до 13 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на этой неделе сохранится прохладная погода. Временами возможны дожди, грозы и сильный ветер.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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