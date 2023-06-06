В Татарстане на год продлили программу развития физической культуры и спорта

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Власти Татарстана решили продлить действие государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2019—2025 годы». Теперь она рассчитана до 2026 года включительно.

На реализацию программы в 2026 году из республиканского бюджета планируют выделить 5,9 млрд рублей. Это больше, чем 2023-м (4,3 млрд), 2024-м (4,7 млрд) и 2025-м (почти 5,3 млрд), но меньше, чем в прошлом году (6,9 млрд).

Из федерального бюджета на реализацию программы развития физической культуры и спорта Татарстан в 2026 году намерен привлечь 182,7 млн рублей. Эта сумма меньше, чем в этом году (252 млн), в следующем (738,3 млн) и в 2025-м (252,6 млн).

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Общий объем финансирования программы на 2019—2026 годы составит 49,7 млрд рублей. Из этой суммы 45,4 млрд рублей выделит Татарстан. Еще 4,1 млрд республика рассчитывает получить из федерального бюджета, а оставшиеся 210 млн рублей она в следующем году намерена получить из внебюджетных источников, следует из постановления кабмина Татарстана.

Напомним, в Татарстане также действует программа развития детско-юношеского спорта. Ее реализация рассчитана до 2030 года.

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Татьяна Демина