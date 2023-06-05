Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов подал в отставку
Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба уфимской команды.
Отмечается, что Газизов взял всю вину на себя за результаты команды в нынешнем сезоне.
В ближайшее время состоится собрание учредителей ФК «Уфа».
В нынешнем сезоне команда из Башкортостана вылетела во второй дивизион. Клуб занял 16-е место в турнирной таблице.
Отметим, что «Уфа» в драматичном матче обыграла «Рубин» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) в мае прошлого года. Из-за этого поражения казанский клуб вылетел в Первую лигу, но вернулся туда спустя сезон.
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