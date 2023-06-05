С балкона квартиры в многоэтажке в Нижнекамске выпал 4-летний ребенок

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Нижнекамске госпитализировали 4-летнего ребенка, который выпал с балкона квартиры в многоэтажке. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Инцидент произошел в понедельник, 5 июня, в районе 2 часов ночи. По предварительным данным, мальчик выпал с балкона квартиры на пятом этаже дома на улице Студенческой.

В момент падения ребенок находился дома один. Его родители были на работе, старший брат — в гостях.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Следственные органы проводят процессуальную проверку. Ее ход взят на контроль городской прокуратурой.

Это не первый подобный инцидент за последнее время. На прошлой неделе в Казани двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже дома на улице Минской. От полученных травм он скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов