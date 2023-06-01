По факту гибели двухлетнего мальчика в Казани возбудили уголовное дело

Фото: Прокуратура Татарстана

По факту смертельного падения ребенка из окна многоэтажки в Казани возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

— Расследование взято на контроль в аппарате надзорного ведомства. Вместе с тем прокурорская проверка по факту случившегося продолжается, — рассказал он.

Фото: Прокуратура Татарстана

Трагедия произошла сегодня днем на улице Минской. По предварительным данным, двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже дома на улице Минской. От полученных травм мальчик скончался на месте.

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Айрат Назипов