В Казани предложили открыть дополнительную точку проведения ярмарок
Власти Казани предложили расширить список мест организации ярмарок. Их количество увеличится с 74 до 75, следует из постановления исполкома города, которое проходит антикоррупционную экспертизу.
В документе исполком предлагает провести тематическую ярмарку в Вахитовском районе Казани на улице Петербургской, 1, где расположен ТЦ «Кольцо». Площадь места — 3 450 «квадратов». На ней могут разместится до 100 предпринимателей.
Отмечается, что тематическая ярмарка на этой точке пройдет с 23 июня по 2 июля.
В последний раз список мест организации ярмарок в Казани расширяли в начале марта этого года. Количество точек увеличили с 47 до 74.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым