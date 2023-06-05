В Казани предложили открыть дополнительную точку проведения ярмарок

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Казани предложили расширить список мест организации ярмарок. Их количество увеличится с 74 до 75, следует из постановления исполкома города, которое проходит антикоррупционную экспертизу.

В документе исполком предлагает провести тематическую ярмарку в Вахитовском районе Казани на улице Петербургской, 1, где расположен ТЦ «Кольцо». Площадь места — 3 450 «квадратов». На ней могут разместится до 100 предпринимателей.

Отмечается, что тематическая ярмарка на этой точке пройдет с 23 июня по 2 июля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В последний раз список мест организации ярмарок в Казани расширяли в начале марта этого года. Количество точек увеличили с 47 до 74.

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Айрат Назипов