Саудовская Аравия на месяц дополнительно сократит добычу нефти

Саудовская Аравия в июле на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки, но с возможностью дальнейшего продления, сообщает саудовское агентство SPA со ссылкой на официальный источник в Министерстве энергетики королевства.



— Королевство осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти в размере 1 миллиона баррелей в сутки в течение июля, которое может быть продлено, так что добыча королевства достигнет 9 миллионов баррелей в сутки, а общее добровольное сокращение королевства составит 1,5 миллиона баррелей в сутки, — приводит «РИА Новости» сообщение.

Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с до конца декабря 2024 года, рассказал вице-премьер России Александр Новак. Россия уже находится на уровне сокращения добычи нефти в 500 тыс. б/с.

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Маргарита Головатенко