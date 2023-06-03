Индекс промышленного производства Татарстана по итогам 4 месяцев составил 101,6%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Индекс промышленного производства Татарстана по итогам 4 месяцев текущего года составил 101,6%, сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

По его словам, объем отгрузки предприятий за этот же период достиг 1,3 трлн рублей. Он отметил, что рост наблюдается в автомобилестроении, производстве компьютеров, электрического оборудования и металлургии, а также в производстве металлических изделий.

Вместе с этим Коробченко рассказал, что в этом году предприятия промышленного сектора получили поддержку из федерального бюджета.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В марте 2023 года в Татарстане объемы промышленного производства сократились на 0,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. При этом по отношению к предыдущему месяцу они увеличились на 6,3%.

Основным драйвером роста индекса промышленного производства в начале весны 2023 года стало увеличение объемов выпуска продукции в обрабатывающих производствах. Прирост по отношению к марту 2022 года составил 0,4%, а к февралю 2023-го — 14,4%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин