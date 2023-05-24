В Казани проведут капремонт общего имущества в четырех многоквартирных домах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», в ряде многоквартирных домов Казани проведут капитальный ремонт общего имущества. Стоимость контракта составляет 26,6 млн рублей, а выполнить работы необходимо до 1 декабря текущего года.

Согласно проектной документации, обновление коснется домов в Вахитовском и Советском районах города:

дом №6а по ул. Горького — ремонт фасада за 3,9 млн рублей;

дом №10 по ул. Зайцева — ремонт крыши за 5 млн рублей;

дом №48 по ул. Лейтенанта Шмидта — ремонт крыши за 10,3 млн рублей;

дом №2 по ул. Попова — ремонт крыши за 7,3 млн рублей.

Подрядчику будет необходимо смонтировать новую кровлю, а также провести другие монтажные и малярные работы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце прошлой недели сообщалось, что капитальный ремонт многоквартирных домов в Татарстане выполнен на 41%. Работы ведутся на 620 объектах, в том числе в 83 из них идет замена 210 лифтов. При этом в 133 домах объем работ превысил 70%.



Также уточнялось, что этап торгов прошли 730 объектов (в 13 многоквартирных домах предусмотрено как выполнение СМР, так и замена лифтов).

Полностью завершены работы на 21 объекте: в Аксубаевском (2), Апастовском (2), Бугульминском (2), Зеленодольском (2), Лаишевском (1), Лениногорском (1), Мензелинском (1), Нижнекамском (5), Сабинском (1), Сармановском (2) районах, а также в Набережных Челнах (2).

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Максим Кокунин