В Казани проведут капремонт общего имущества в четырех многоквартирных домах
Как выяснило «Реальное время», в ряде многоквартирных домов Казани проведут капитальный ремонт общего имущества. Стоимость контракта составляет 26,6 млн рублей, а выполнить работы необходимо до 1 декабря текущего года.
Согласно проектной документации, обновление коснется домов в Вахитовском и Советском районах города:
- дом №6а по ул. Горького — ремонт фасада за 3,9 млн рублей;
- дом №10 по ул. Зайцева — ремонт крыши за 5 млн рублей;
- дом №48 по ул. Лейтенанта Шмидта — ремонт крыши за 10,3 млн рублей;
- дом №2 по ул. Попова — ремонт крыши за 7,3 млн рублей.
Подрядчику будет необходимо смонтировать новую кровлю, а также провести другие монтажные и малярные работы.
В конце прошлой недели сообщалось, что капитальный ремонт многоквартирных домов в Татарстане выполнен на 41%. Работы ведутся на 620 объектах, в том числе в 83 из них идет замена 210 лифтов. При этом в 133 домах объем работ превысил 70%.
Также уточнялось, что этап торгов прошли 730 объектов (в 13 многоквартирных домах предусмотрено как выполнение СМР, так и замена лифтов).
Полностью завершены работы на 21 объекте: в Аксубаевском (2), Апастовском (2), Бугульминском (2), Зеленодольском (2), Лаишевском (1), Лениногорском (1), Мензелинском (1), Нижнекамском (5), Сабинском (1), Сармановском (2) районах, а также в Набережных Челнах (2).
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