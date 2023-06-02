Стало известно, на сколько лет России хватит газа

Текущие извлекаемые запасы газа в России составляют 67 трлн кубометров. Эти цифры озвучил заместитель генерального директора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Александр Смирнов.

— С учетом текущей годовой добычи обеспеченность запасами составляет порядка 90 лет. На сегодняшний день назрела необходимость проведения инвентаризации запасов газа с целью оценки рентабельности их освоения и разработки, — цитирует его «Интерфакс».

По данным ГКЗ, 54% запасов газа относятся к трудноизвлекаемым.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам первого квартала 2023 года добыча газа в России сократилась до 61 миллиарда кубометров, это на 10% ниже аналогичного показателя предыдущего года. Аналитики считают, что эта тенденция будет сохраняться на протяжении всего года за счет увеличения мощности уже запущенных проектов.



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Айрат Назипов