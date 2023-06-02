Собственнику бара Smoky People в Казани напомнят о режиме тишины

Собственнику бара Smoky People в Казани напомнят о необходимости соблюдения режима тишины ночью, сообщили в Комитете потребительского рынка исполкома города.



Жители неоднократно жаловались на заведение на улице Меридианной, 2. Оно находится непосредственно в жилом доме. Работает до глубокой ночи, жильцы вынуждены слушать крики нетрезвых гостей заведения.

— До собственника заведения «Смоки Пипл» будет доведена информация закона о соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время, — указали в исполкоме.

Жители рассказали, что бар планирует возвести летнюю веранду, для чего убрал маленькие елочки, которые посадили жильцы дома. В районной администрации сообщили, что елки пересажены самим заведением:

— Посадку зеленых насаждений обязательно нужно согласовывать, одна из причин — под землей могут проходить сети. Если участок, где планируется посадить дерево, находится на муниципальной территории, следует обратиться в администрацию и согласовать посадку, если участок находится на придомовой территории — необходимо обратиться в ТСЖ.

В соцсетях неоднократно публиковались видеозаписи конфликтов, которые устраивали посетители бара. Дело доходило до серьезных драк. Жители дома жалуются на невозможность спокойно спать ночью и опасаются пьяных гостей заведения. Казанцы обращались в правоохранительные органы, но ситуация не изменилась.

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Маргарита Головатенко