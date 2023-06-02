Раис Татарстана: «Стандарты работы СИБУРа двигают нас вперед»

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

В Казани начались торжественные мероприятия, организованные СИБУРом, которые приурочены к профессиональному празднику — Дню химика, а также 60-летнему юбилею одного из крупнейших нефтехимических предприятий России — «Казаньоргсинтеза». Столица республики приняла эстафету праздника у Нижнекамска.

Серию мероприятий открыло шоу в Березовой роще для ветеранов и сотрудников «Казаньоргсинтеза», представителей других отраслей, удостоенных правительственных наград, — «Энергия СИБУРа». Гостями праздника также стали руководители республики и города, а еще партнеры компании в Татарстане.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил сотрудников химической отрасли республики, насчитывающей 54 тысячи человек, за добросовестный труд. «Ваши усилия делают республику одним из ведущих нефтехимических регионов России. Мы продолжаем развивать производственные мощности, среди ключевых инвестиционных проектов ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме», производство этилена на «Казаньоргсинтезе». Отдельно Рустам Минниханов остановился на истории образования казанского предприятия, отметив, что талант, упорство, самоотверженность его основателей позволили создать производство, которому не было равных на тот момент.

В завершение выступления раис поблагодарил СИБУР за партнерство с республикой. «Мы видим, что в нашу республику привносятся технологии, стандарты работы, которые двигают нас вперед».

Сотрудников поздравил председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов.

«Действительно, День химика — очень важный праздник, нам есть чем гордиться, мы чествуем, уважаем результаты, которых достигли наши предшественники», — сказал он.

Сегодняшняя задача огромной команды СИБУРа, по словам Карисалова, — способствовать безопасной и эффективной работе. Он отметил, что прошедший год принес за собой множество изменений.

«Уверен, что подавляющее большинство работников встречает эти изменения с открытой душой и профессионально заинтересованно, что предприятие и отрасль развиваются. Все у нас получится!» — добавил председатель правления.

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День химика продолжится в общегородском формате. В 18.00 у Центра семьи «Казан» начнется шоу — подарок СИБУРа горожанам. Жителей и гостей Казани будут ждать химическое и интро-акробатическое шоу, мастер-классы по аквагриму и изготовлению браслетов, а также концерт звезд эстрады. Хедлайнером станет Сергей Лазарев, также на сцену выйдут Элвин Грей, Barbara Band и диджей BubbleGum. Завершится празднование салютом.