В Казани 3 июня запустят специальные автобусы до кладбищ
В Казани в Родительскую субботу, 3 июня, запустят специальные автобусы до казанских кладбищ, сообщили в Комитете по транспорту Казани.
Автобусы будут курсировать по маршрутам:
- №201с — от пр. Победы до Самосыровского кладбища;
- №202с — от Чеховского рынка до Самосыровского кладбища;
- №204с — от жилого массива Дербышки до кладбища в жилом массиве Дербышки;
- №205с — от ДК железнодорожников до Юдинского кладбища;
- №206с — от КДК им. Ленина до кладбища в жилом массиве Сухая река;
- №207с — от Самосыровского кладбища до кладбища «Курган»;
- №208с — от ул. Гаврилова до кладбища в жилом массиве Сухая река.
Автобусы маршрутов №2, 23, 37, 46, 56, 71, 72 и троллейбусы №2, 3, 5, 7 выйдут на линию по графикам рабочего дня. До Киндерского кладбища будут курсировать автобусы №84.
В последний раз дополнительные автобусы запускали в Казани в другую Родительскую субботу, 25 апреля. С 14 апреля в Казани начали курсировать садоводческие маршруты. Всего их шесть: 39с, 41c, 92с, 101с, 109с и 111с.
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