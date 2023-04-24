В Казани 25 апреля запустят специальные автобусные маршруты до кладбищ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани во вторник, 25 апреля, в Родительский день, на маршруты выйдут дополнительны автобусы. На них жители города смогут добраться до кладбищ.

Как сообщает Комитет по транспорту Казани, завтра 36 автобусов будут курсировать по следующим маршрутам:

№201с «Пр.Победы — Самосыровское кладбище» (10 автобусов);

№202с «Чеховский рынок — Самосыровское кладбище» (10 автобусов);

№204с «Ж.м.Дербышки — кладбище в ж.м.Дербышки» (один автобус);

№205с «ДК Железнодорожников — Юдинское кладбище» (один автобус); №206с «КДК им.Ленина — кладбище в ж.м.Сухая Река» (четыре автобуса);

№207с «Самосыровское кладбище — кладбище Курган» (один автобус);

№208с «Ул.Гаврилова — кладбище в ж.м.Сухая Река» (восемь автобусов);

№209с «Пл.Вахитова — Татарское кладбище» (один автобус);

№210 «Самосыровское кладбище — Мусульманское кладбище» (один автобус).

По утвержденным графикам движения на улицы города также выйдут автобусы маршрутов №2, 23, 37, 46, 56, 71, 72 и 84. До Арского кладбища казанцы смогут добраться на троллейбусах №2, 3, 5 и 7.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С 14 апреля в Казани начали курсировать садоводческие маршруты. Всего их шесть: 39с, 41c, 92с, 101с, 109с и 111с.

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Татьяна Демина