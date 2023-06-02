Татарстанцы организовали в Москве праздник для детей

Фото: предоставлено ООО ФЛАМАКС

1 июня компания FLAMAX и детская художественная студия «Арт-Веранда. Дети» провели детский праздник в московском фуд-молле «ДЕПО Три вокзала». Центральным событием дня стала церемония награждения финалистов конкурса детского рисунка экологической направленности под лозунгом «Танец воды — танец жизни», который проходил в течение двух предыдущих месяцев.

Все финалисты получили сладкие подарки и наборы для творчества от партнеров мероприятия — кондитерской фабрики «Конфаэль» и старейшего российского производителя красок «Гамма», после чего смогли принять участие в мастер-классе по лепке из глины от известного татарстанского скульптора Аделя Халиуллина. Приятный бонус для конкурсантов предусмотрел еще один партнер проекта — Дирекция Мосгорпарк: все лето картины ребят будут украшать общественные пространства Москвы: в июне — парк «Красная пресня», в июле — парк «У Джамгаровского пруда», в августе — ландшафтный парк «Митино».

Традиция детского праздника, который татарстанцы проводят в Москве, берет свое начало в 2017 году. Идея родилась у двух земляков из Тетюшей — генерального директора компании FLAMAX Фиргата Зиганшина и директора художественной студии «Арт-Веранда. Дети» Юлии Шашкиной. Еще одним татарстанцем, внесшим свою лепту в организацию детского праздника в этом году, стал композитор Даниил Старшинин, на музыку которого по технологии AR — дополненная реальность «оживили» работы финалистов конкурса.

По планам оргкомитета мероприятия, в 2024 году формат проведения конкурса рисунков экологической направленности будет масштабирован с использованием онлайн- и офлайн-форматов, а церемония награждения пройдет на исторической родине идейных вдохновителей проекта — в Республике Татарстан.