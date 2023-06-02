Пасечник из Татарстана отсудил убытки за гибель пчел у агрофирмы, создав прецедент

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстанский пчеловод Нурулла Закиров стал первый пасечником в республике, который за последние 10 лет смог успешно противостоять в суде крупной агрофирме — он выиграл процесс с СХП «Северный» владельца ГК «Вамин» Минтимера Мингазова — сына основателя некогда крупнейшей татарстанской агроимперии.

Нурулла Закиров занимается пчелами уже более 20 лет. На его участке около 30 ульев. Первый раз мор пчел произошел в 2021 году, тогда погибли 80—90% пчелосемей, повторная массовая гибель насекомых случилась в 2022-м.

— Я никогда не боялся бороться, но есть обстоятельства. Я пенсионер, пенсия у меня очень маленькая, около 10 тысяч рублей, я бы не смог оплатить все эти издержки без сторонней помощи. Если бы не помощь РОО «Пчеловоды Татарстана» и не упорство моей дочери, ничего не получилось бы, — признается пчеловод.

Новость о гибели пчел приобрела широкий общественный резонанс. К пчеловодам даже приехали представители Минсельхоза Татарстана, предложили решить проблему полюбовно, взяли пробы и уехали, рассказывают хозяева пасеки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

А потом на связь с семьей пасечника вышли представители РОО «Пчеловоды Татарстана» и предложили бороться вместе со словами: «Если вы ищете справедливости и готовы идти до конца, то мы вам поможем».



Чтобы отправить пробы на экспертизу и дело не развалилось в суде, нужно приглашать специальную комиссию, в которую входят ветеринар, пчеловод-специалист, представитель Россельхознадзора или Роспотребнадзора, представитель районного сельхозуправления, участковый и агроном сельхозпредприятия. Каждый шаг необходимо задокументировать.



— Нам три раза пришлось вызывать специальную комиссию из шести человек. Только тогда все было оформлено как надо. Некоторые документы пришлось писать буквально под диктовку, — вспоминает дочь пчеловода.

Фото: realnoevremya.ru

Нурулла Закиров оценил свои личные потери в 340 тысяч рублей, плюс судебные издержки и стоимость экспертиз. Агрофирма должна возместить ущерб на сумму более 400 тысяч рублей, но судебное решение еще не вступило в силу — оно может быть обжаловано.

«Реальное время» обратилось в адрес предприятия ГК «Вамин» с просьбой высказать свою позицию по спору с пчеловодом.

— После получения решения суда, примем решение и подадим на апелляцию, — ответил на запрос издания генеральный директор ООО «СХП «Северный» Ильнар Мухлисов.

Подробнее о судебных разбирательствах татарстанского пчеловода с агрофирмой «Северный», других подобных случаях, а также о том, как быть пасечникам, столкнувшихся с такой же проблемой, — читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова